Lavori stradali, ultimi giorni di cantieri prima della pausa di metà agosto

Fitta agenda

Alla ripresa asfaltature in centro e rifacimento dei marciapiedi all'Oltresaronnese e all'Oltrestazione.

Ultimi giorni di cantieri stradali a Legnano, questa settimana, prima della pausa per i lavori di asfaltatura e rifacimento marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche nelle due settimane centrali di agosto.

Lavori stradali: ecco quelli completati nelle ultime settimane

Sono stati diversi gli interventi delle ultime settimane, alcuni dei quali hanno interessato assi importanti del traffico cittadino, dalle asfaltature di via Venegoni e del Sempione nel tratto fra la vie Lampugnani e Barlocco (dove sono stati rifatti anche i marciapiedi), dall’asfaltatura della corsia in direzione centro di viale Cadorna (tra le vie del Carmelo e Colli di Sant’Erasmo) alla riqualificazione del tratto di corso Italia fra le piazze Frua e Monumento, che si è conclusa entro con la messa in sicurezza dell’incrocio con via Alberto da Giussano (rialzo dell’intersezione e spostamento dell’attraversamento ciclo-pedonale) e la sua riapertura al traffico.

Fra gli altri lavori completati da citare, per le asfaltature, nell’Oltrestazione gli interventi in via Venezia nel tratto Menotti-Nazario Sauro (compreso l’incrocio di fronte alla palazzina delle associazioni di prossima apertura), di via Cristoforo Colombo (nel tratto via Flora-via Cattaneo), di via Nazario Sauro (tra viale Sabotino e via delle Mimose); nel quartiere Centro l’asfaltatura di via Montenevoso fra le vie Bissolati e Cuttica.

Per i marciapiedi si sono conclusi i lavori nelle vie Ancona e Lazio (quartiere San Paolo), in via dell’Amicizia a Mazzafame, nelle vie Brennero e Moscova (nuovo marciapiede) nell’Oltresaronnese. Sono in fase di ultimazione due lavori di asfaltatura nell’Oltresempione; via Filzi (dalla rotatoria di via Melzi a via Thomas) e via Anna Frank (dalla via Monte Rosa a via Monte Cervino). Sono in corso i lavori di tracciatura della segnaletica orizzontale sulle vie da poco asfaltate e lungo gli assi di via Micca e via 20 Settembre per il completamento dei percorsi ciclabili. In dirittura d’arrivo i lavori ai marciapiedi in via Menotti (da viale Sabotino a via dei Ciclamini) e in via Damiano Chiesa (nuovo marciapiede).

Tra due settimane riprenderanno i lavori del progetto Cambio

I lavori del progetto Cambio da parte di Città Metropolitana partiti nelle scorse settimane con la segnaletica in corso Garibaldi e nella zona di piazza Mercato e del giardino Pattani proseguiranno alla ripresa delle attività con le riasfaltature di alcuni tratti del lungo Olona da viale Gorizia a piazza Carroccio.

Asfaltature in centro, nuovi marciapiedi nell'Oltresaronnese

Altrettanto densa l’agenda dei lavori per la ripresa (con calendari che si stanno definendo) e che vedrà il completamento della riqualificazione del tratto di corso Italia con l’asfaltatura fra le piazze Frua e Monumento e di via Alberto da Giussano nel tratto fra corso Italia e via Lega. Asfaltatura, sempre in centro, anche per il tratto di via Guerciotti fra via Beccaria e piazza Carroccio. Per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi gli interventi si concentreranno nell’Oltresaronnese, dove saranno interessate le vie Canazza, Trivulzio, Colli di Sant’Erasmo, mentre nell’Oltrestazione si lavorerà sul tratto iniziale di via Carlo Cattaneo.

A settembre anche i venti posti auto tra via Micca e via 29 Maggio

A settembre si realizzerà anche l’area pubblica a cavallo delle vie Micca e 29 Maggio dove troveranno spazio oltre 20 posti auto (intervento più volte richiamato in occasione della riqualificazione di via 29 Maggio e che aumenterà significativamente la dotazione di parcheggi in zona), percorsi pedonali e area verde.

Da citare anche i lavori di ripristino dell’asfaltatura a seguito della posa della rete del teleriscaldamento che saranno eseguiti da Amga al termine della via Menotti, in via della Pace e in via Novara.