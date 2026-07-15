Lavori Pubblici: al via nuovi interventi di manutenzione stradale

L'intervento avrà una durata stimata di circa 15 giorni e sarà realizzato senza interruzioni alla circolazione stradale

Prosegue l’attività di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici cittadini. Da lunedì 20 luglio 2026, salvo imprevisti, prenderanno il via nuovi interventi di manutenzione stradale e riqualificazione ad Abbiategrasso, i lavori di riasfaltatura di alcune importanti arterie cittadine: viale Cattaneo, viale Cavallotti e via Ada Negri (strada per Morimondo)

L’intervento avrà una durata stimata di circa 15 giorni e sarà realizzato senza interruzioni alla circolazione stradale.

Possibili lavori notturni

Per consentire alla ditta incaricata di completare i lavori nei tempi previsti e nel rispetto dell’ordinanza di Regione Lombardia relativa alle attività lavorative all’aperto durante i periodi di maggiore caldo, è in fase di valutazione la possibilità di eseguire alcune lavorazioni nelle ore notturne e/o nelle prime ore del mattino.

Lavori di riqualificazione

Parallelamente proseguono anche i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Leonardo Da Vinci, davanti alle scuole Carducci, interessato da un importante intervento di impermeabilizzazione avviato la scorsa settimana. L’opera consentirà di migliorare la funzionalità e la durata della struttura. Salvo imprevisti, il parcheggio sarà nuovamente disponibile per la cittadinanza nella prima decade di agosto.

L’Amministrazione comunale ringrazia residenti, automobilisti e utenti per la collaborazione e la comprensione durante lo svolgimento degli interventi, finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici della città.