Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Rosate sito in via Garibaldi, dalla giornata di domani, mercoledì 22 luglio, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Lavori Polis in partenza, chiude l’ufficio postale di Rosate

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Interventi di ammodernamento

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Alla riapertura sarà possibile continuare a richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e l’avvio delle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

Ufficio alternativo durante i lavori

Durante il periodo dei lavori che, salvo ulteriori comunicazioni, termineranno a metà ottobre, Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini l’ufficio postale di Motta Visconti in via Gigi Borgomaneri, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.