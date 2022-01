Lavori nelle scuole: completata la copertura dell'asilo di via Matteotti

L'Amministrazione comunale di Arese ha comunicato la conclusione dei lavori per il rifacimento della copertura dell'asilo di Arese.

Con la posa degli speciali vetri antisfondamento sulla nuova struttura in ferro installata presso la scuola dell'infanzia di via Matteotti a Arese è stata ultimata la copertura degli accessi alle aule dal cortile. Molto soddisfatto il sindaco Michela Palestra:

"Si tratta di un intervento atteso da tempo, che risponde a una esigenza molto sentita da genitori, bambini e insegnanti - ha affermato - Viene così risolto un problema insito nella struttura della scuola, nata molti anni fa con una concezione diversa degli spazi rispetto all'utilizzo che oggi ne viene fatto, in particolare con l'avvento delle misure anti-Covid. Infatti l'accesso interno alle aule più lontane avveniva originariamente transitando attraverso quelle più vicine, cosa non più accettabile per ragioni di funzionalità e di misure per il contenimento dei contagi. Ora, dovendo accedere alle aule direttamente dal cortile, si è reso necessario adeguare il percorso garantendo accessibilità e protezione dalla pioggia".

Soddisfazione anche da parte dell'Assessore ai Lavori pubblici Enrico Ioli:

"La copertura in vetro consente di mantenere la luminosità degli ambienti interni e un aspetto esteticamente gradevole al cortile - ha affermato l'assessore - È stato realizzato anche un marciapiede, con rampa accessibile alle carrozzine, per consentire l'accesso al cortile e alle aule in modo sicuro e protetto dalle intemperie. È stato realizzato il marciapiede anche sull'ala sinistra della scuola, predisponendolo per una eventuale copertura anche di questa parte. È un miglioramento sensibile per la fruizione della scuola, sia degli spazi esterni che delle aule".