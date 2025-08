riqualificazione del centro storico

Dopo la prima fase di avvio dei lavori per la riqualificazione del centro storico che ha interessato il parcheggio e la via Don Delle Torre ad Arese, dal 18 agosto fino a metà novembre il cantiere dei lavori si sposta nel tratto compreso tra via Caduti 15 e via Mattei fino all’intersezione con via dei Giardini.

Lavori nel centro storico: il cantiere andrà avanti fino a fine novembre

Grazie al quasi completamento della prima fase, è ora possibile anticipare questa seconda fase di lavoro. Questo ci permetterà di rispettare la sospensione dei lavori per il periodo natalizio come deciso dal Consiglio comunale e di riprendere regolarmente nel 2026 dopo le festività.

Anche durante questa fase, la circolazione stradale e l’accesso ai parcheggi subiranno delle variazioni per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Sarà istituito un senso alternato per i soli residenti su via degli Orti (dall’altezza del parcheggio interrato) e via Caduti fino all’intersezione con via Don Della Torre. Anche via Sant’Anna sarà a doppio senso di circolazione con senso unico alternato, visto che non si potrà accedere da via Caduti.

Un pass per residenti e commercianti

La Polizia locale contatterà direttamente le famiglie e i commercianti interessati per dotarli di un pass per parcheggiare gratuitamente in via dei Giardini e per le indicazioni operative riguardanti carico e scarico di merci e/o altre esigenze puntuali da segnalare. I bidoni per il conferimento dei rifiuti saranno posizionati in via Don Della Torre e via dei Giardini.

L’accesso pedonale è sempre garantito.

Per quanto riguarda le attività commerciali, a partire da questa seconda fase verranno riconosciuti i ristori nelle modalità e nei termini illustrati. Nel corso dei prossimi giorni verranno date ulteriori e più precise informazioni.

I lavori causeranno qualche disagio, ma il risultato finale renderà il centro storico più accogliente, funzionale e bello per tutti.