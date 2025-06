Lavori previsti lungo la Tangenziale Nord nei prossimi giorni: ecco date e orari previsti.

Lavori lungo la Tangenziale Nord: le chiusure previste

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di giovedì 19 e venerdì 20 giugno, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-saranno chiusi, provenendo da Monza verso Rho, la Complanare di Baranzate, l'allacciamento con il Raccordo di Baranzate (R52) e lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura della Complanare di Baranzate, verso Varese, i veicoli leggeri, potranno anticipare l'uscita a Bollate/Novate, percorrere via Piave, via Volturno, Complanare C2, via Milano, via Trento, la SP233 e entrare a Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

per la chiusura della Complanare di Baranzate, verso Varese, i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, potranno percorrere la SP35, immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Torino e proseguire sulla A8 verso Varese;

per la chiusura della Complanare di Baranzate, verso Milano, proseguire sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, immettersi sulla A4, verso Venezia, dal nodo di Pero e proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa (R20) verso Milano;

per la chiusura di Baranzate in entrata: Bollate/Novate o Mazzo di Rho.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Varese, immettersi sulla A4 verso Venezia dal nodo di Pero, proseguire in SS11 fino ad immettersi in A8, verso Varese;

verso Milano, immettersi sulla A4 verso Venezia dal nodo di Pero.