Lavori in piazza Litta: (ri)apertura in primavera

Si avvia verso le battute finali la riqualificazione di piazza Litta Modignani. Ancora pochi mesi e la porzione meridionale dell’area, che fa angolo su via XI febbraio, potrà essere restituita ai cittadini di Ossona.

Lavori in piazza a Ossona: quali opere mancano

Con il completamento della pavimentazione, così come delle alberature e della nuova fontana, a frenare la riapertura al pubblico (inizialmente prevista per fine settembre scorso) restano la ristrutturazione del lato sud del palazzo comunale, cioè quello che dà sulla piazza, e soprattutto la messa in sicurezza della vecchia stalla retrostante il parcheggio di via Donatori di sangue.

Le difficili condizioni in cui versa quest’ultima struttura sono state infatti il principale nodo che l’Amministrazione comunale ha dovuto sbrogliare durante i lavori.

Una situazione che si è sbloccata un mese fa

Ha spiegato il sindaco Marino Venegoni:

"Finalmente a inizio novembre abbiamo ricevuto dalla soprintendenza delle linee guida, che sono solo suggerimenti perché la struttura non è soggetta a vincoli, per la sistemazione e la conservazione di parte di essa. Adesso stiamo vedendo i preventivi per metterla quantomeno in sicurezza e poter quindi aprire tutta la piazza. Poi ovviamente ci vorranno ulteriori risorse economiche per metterla a posto perché gli interni sono esteticamente gradevoli, con i soffitti a volte e le mangiatoie in granito; quindi se riqualificata a dovere è una cosa che può avere un suo valore".

La ristrutturazione della facciata meridionale della villa

Altro importante passo per la fine complessiva dei lavori sarà inoltre, come già accennato, la ristrutturazione della facciata meridionale di villa Litta Modignani, comprensiva di recinzione esterna e sostituzione dei serramenti delle finestre. In questo caso però lo scenario si presenta fortunatamente più abbordabile, data la piena disponibilità dei fondi necessari già adesso.

"Siamo solo in attesa dei preventivi e poi ovviamente che il lavoro venga eseguito - ha aggiunto - Poi per quanto riguarda la soprintendenza abbiamo già ricevuto il via libera sempre all’inizio di novembre, quindi da lì possiamo partire".

La soddisfazione del sindaco

Nel delineare il cronoprogramma aggiornato del cantiere, che dovrebbe terminare entro la prossima primavera, il primo cittadino non nasconde ovviamente la propria soddisfazione: