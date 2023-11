A Ossona dieci nuove telecamere

Si rafforza il comparto sicurezza del Comune di Ossona.

L’Amministrazione comunale ha di recente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza che possa tenere sotto controllo tanto i luoghi sensibili del paese che i varchi di accesso al territorio comunale.

Un investimento di quasi 192mila euro (di cui 115mila di contributi del ministero dell’Interno e 76mila finanziati tramite un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti) per l’installazione di una decina di telecamere e di due cosiddetti Targa system, cioè i dispositivi per la lettura e il riconoscimento delle targhe automobilistiche da parte delle Forze dell’ordine.

A illustrare nel dettaglio il progetto è stato il sindaco Marino Venegoni:

"Abbiamo predisposto di installare le telecamere in zone come il cimitero, l’ecocentro, piazza Litta, la chiesa, le scuole; ma il bello di questo intervento è che è espandibile, in modo che ogni postazione possa essere eventualmente ricollocata. Quando riterremo che non sarà più necessario monitorare un luogo potremo con modica spesa spostare la camera su un altro punto del paese; è dunque un controllo flessibile. Oggi andiamo a mettere dieci postazioni più due Targa system per le macchine, ma in teoria il sistema si può estendere fino a 25 unità».