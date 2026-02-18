Lavori in corso sulla qualità dell’acqua

L’obiettivo è quello di innalzare gli standard di qualità dell’acqua, rafforzare la sicurezza del sistema e garantire continuità e affidabilità del servizio anche in presenza di manutenzioni programmate o criticità impreviste

Il Comune di Parabiago, in collaborazione con il Gruppo CAP, fa sapere che sono in corso alcuni interventi di potenziamento e modernizzazione degli impianti di potabilizzazione comunali in via Cadore e via Nievo. L’obiettivo è quello di innalzare gli standard di qualità dell’acqua, rafforzare la sicurezza del sistema e garantire continuità e affidabilità del servizio anche in presenza di manutenzioni programmate o criticità impreviste.

Un investimento complessivo di circa un milione

L’investimento complessivo, pari a circa un milione di euro, si inserisce in una strategia di medio-lungo periodo orientata a rendere le infrastrutture idriche più moderne, efficienti e resilienti, a beneficio della comunità parabiaghese.

L’uso di tecnologie avanzate con sistemi a carbone attivo

Cuore dell’intervento è l’implementazione di sistemi a carbone attivo, una tecnologia in grado di assorbire sostanze organiche potenzialmente presenti nell’acqua. Si tratta di un ulteriore livello di protezione che contribuisce a consolidare la tutela della salute pubblica e la qualità del servizio.

Per una rete più robusta e interconnessa

Gli interventi sono finalizzati anche a rendere questa componente dell’infrastruttura più resistente ai guasti e a rafforzare il supporto reciproco tra gli impianti dell’area, assicurando una gestione più flessibile ed efficace della rete, con benefici concreti in termini di stabilità e continuità della fornitura.

Previsti aggiornamenti sull’evoluzione dei cantieri

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Gruppo CAP, fornirà aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sugli eventuali impatti sul servizio, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una comunicazione chiara e completa su un tema di interesse pubblico quale la qualità dell’acqua e l’efficienza del sistema idrico.