Lavori in corso, chiude l’Ufficio Postale

L’ufficio postale di via Monsignor Paleari a Pogliano Milanese rimarrà chiuso per un mese e mezzo. A comunicarlo nei giorni scorsi i responsabili di Poste Italiane.

Previsto un intervento di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi

La motivazione, un importante intervento di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede poglianese che è stata chiusa nella mattinata di martedì, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Alla riapertura, a giungo, sarà possibile richiedere anche i servizi Inps e il passaport

Alla riapertura, prevista entro la fine del prossimo mese di giugno sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo di chiusura i cittadini dovranno recarsi all’ufficio di Barbaiana di Lainate

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Barbaiana di Lainate in via Litta, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.