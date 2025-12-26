Lavori in caserma: chiesti i finanziamenti

L’obiettivo dichiarato è quello di ammodernare gli uffici in cui operano i carabinieri di Castano Primo. Per farlo, però, Villa Rusconi dovrà ricevere semaforo verde da parte di Regione Lombardia, che a sua volta dovrà reperire risorse per 250mila euro da destinare proprio alla realizzazione di questo capitolo.

La richiesta avanzata dal Comune di Castano

Prima le comunicazioni via social da parte dell’assessore Maurizio Del Curto, poi la conferma (telefonica) del sindaco Roberto Colombo: è cambiata la forma ma non la sostanza. Infatti, il Comune di Castano ha avanzato la richiesta in Regione affinché l’Ente possa aggiudicarsi le risorse utili per riqualificare gli ambienti in cui lavorano i militari.

C’è la necessità di ammodernare gli uffici in cui operano i militari

Una richiesta che può certamente poggiare su alcune fondamenta solide rappresentate sia dal legame con il consigliere regionale Christian Garavaglia, che potrebbe fare leva in seno al Pirellone per ottenere questi fondi, sia dalla messa sul tavolo delle cosiddette carte in regola, visto che nei giorni scorsi Garavaglia stesso insieme allo staff di Colombo hanno effettuato un sopralluogo nella casa che ospita l’Arma.