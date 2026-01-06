Lavori forestali alla riserva Fagiana

Nelle prossime settimane partiranno alcuni interventi di gestione forestale nell’area della riserva Fagiana, a Pontevecchio di Magenta necessari dopo i gravi danni causati dall’uragano Poppea (agosto 2023), che ha colpito oltre 1.400 ettari di bosco del Parco del Ticino

I lavori

Saranno diversi gli interventi da effettuare: si procederà con la rimozione degli alberi caduti o spezzati, depezzatura, estrazione e accatastamento della legna con l’utilizzo di mezzi meccanici sono dove necessario , per la sicurezza degli operatori

Gli obiettivi

Un’azione necessaria per favorire la ricrescita naturale del bosco, anche se serviranno anni per tornare alla situazione pre-tempesta. L’intervento viene effettuato d’inverno per ridurre il disturbo alla fauna selvatica e tutelarla. L’obiettivo è ripristinare tutte le aree e le piste di accesso una volta conclusi i lavori. Un bosco che si rigenera dove in alcune zone verrà lasciata la legna morta a terra, preziosa per molte specie animali come rifugio e fonte di nutrimento. Altrove, dove i danni sono stati più estesi, gli operatori aiuteranno la natura con interventi mirati di rinnovazione. Sono previsti anche controlli lungo strade ed edifici, con eventuali potature o tagli selettivi per prevenire rischi :