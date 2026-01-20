Dalle ore 22 di sabato 24 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 25 gennaio e dalle ore 22 di sabato 31 gennaio fino alla fine del servizio di domenica 1° febbraio 2026, per lavori di potenziamento infrastrutturale e potenziamento tecnologico tra le stazioni di Rho e Gallarate, diversi treni subiranno delle variazioni.

Lavori ferroviari lungo la Rho-Gallarate: le giornate e i cantieri previsti

• “RE” Milano-Arona-Domodossola, circolano tra Gallarate e Arona con nuova numerazione.

• “R” Milano Porta Garibaldi-Domodossola, circolano tra Gallarate e Arona/Domodossola.

• “RE” Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, circolano nuovi treni tra Gallarate e Porto Ceresio ed effettuano tutte le fermate tra Gallarate e Varese.

• “R” Milano-Gallarate-Luino, circolano nuovi treni tra Milano Porta Garibaldi e Luino, via Sesto Calende-Laveno.

• “S5” Treviglio-Milano-Varese, circolano tra Treviglio e Rho, invece, tra Gallarate e Varese con nuova numerazione.

• “S50” Biasca/Bellinzona-Varese-Malpensa Aeroporto, circolano tra Varese/Gallarate e Bellinzona/Biasca.

A seguito dell’apertura di linea tra le stazioni di Gallarate e Malpensa Aeroporto, a partire dal 23 gennaio 2026, i viaggiatori in partenza da Gallarate e diretti a Milano (e viceversa), possono utilizzare i treni “RE” Milano-Malpensa Aeroporto-Gallarate.

Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta, ancora al vaglio dei fornitori esterni.