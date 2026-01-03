Lavori all’infanzia durante le vacanze

Le vacanze di Natale servono per ricaricare le energie ma per per effettuare dei piccoli lavori di manutenzione. E’ quello che è successo all’infanzia di Bareggio, così quando i bimbi torneranno nella struttura saranno più sicuri. In questi giorni è stata posata la nuova pavimentazione antiscivolo nei bagni della “Montalcini”.
Per maggiore sicurezza
“Abbiamo approfittato di questi giorni di sospensione delle attività didattiche per eseguire un importante intervento per la sicurezza degli alunni della scuola dell’infanzia “Levi-Montalcini” di via Gallina – come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro – è stata installata in tutti i bagni una pavimentazione in resina per evitare che i bambini possano scivolare. Con l’occasione è stata fatta anche manutenzione a tutti i sanitari”.