Lavori all’infanzia durante le vacanze

Le vacanze di Natale servono per ricaricare le energie ma per per effettuare dei piccoli lavori di manutenzione. E’ quello che è successo all’infanzia di Bareggio, così quando i bimbi torneranno nella struttura saranno più sicuri. In questi giorni è stata posata la nuova pavimentazione antiscivolo nei bagni della “Montalcini”.

Per maggiore sicurezza