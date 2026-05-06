Proseguono i lavori di riqualificazione dell’ufficio postale di Gaggiano per il progetto Polis.

Lavori alle poste di Gaggiano, servizi deviati a Trezzano

Per tutta la durata dell’intervento, per il ritiro di lettere e pacchi in giacenza per assenza del destinatario, i cittadini possono rivolgersi dal lunedì al venerdì fino alle 13.35 allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio in via Leonardo da Vinci. Per tutte le altre operazioni l’ufficio postale di Trezzano sul Naviglio è a disposizione fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Gaggiano è interessato da interventi di ammodernamento; la sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Alla riapertura dell’ufficio sarà possibile continuare a richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e l’avvio delle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

Ritiro temporaneo a Trezzano

Orari per il ritiro di giacenze: dal lunedì al venerdì fino alle 13.35 a Trezzano sul Naviglio, via Leonardo da Vinci. Per le altre operazioni: fino alle 19.05 nei giorni feriali e sabato fino alle 12.35. L’ufficio di Gaggiano chiude per lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.