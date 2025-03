Lavori alla biblioteca di Arese: in partenza il 29 marzo

Da sabato 29 marzo, alcuni spazi della biblioteca di Arese si trasformeranno per renderla più accogliente e favorire ancora di più la socialità, la partecipazione e la condivisione di esperienze.

“Il vero motore di ogni comunità sono le connessioni tra le persone, che creano un senso di appartenenza e che ci offrono l'opportunità di ampliare i nostri orizzonti. In questo luogo, da sempre frequentato da grandi e piccoli, ognuno può creare legami umani autentici, fondamentali in un'epoca di iperconnessione. Ogni incontro può trasformarsi in un'idea o in un progetto, uno scambio che permette di crescere come individui e come comunità. In questi anni abbiamo visto come la Biblioteca non sia solo un “contenitore di libri”, ma possa essere uno “spazio fluido” per ospitare eventi musicali, laboratori creativi e occasioni preziose di scoperta e connessione. Questa riorganizzazione è frutto anche delle attività di co-progettazione dei giovani che sono diventati protagonisti del progetto Enjoy Agorà – In & Out*. Il risultato è uno spazio poliedrico, dove la socialità incontra la lettura e lo studio. Siamo convinti che la nostra biblioteca rinnovata crescerà come punto di riferimento per Arese (e non solo), un luogo dove poter studiare, ma anche per trovare nuovi stimoli creativi, godersi nuove iniziative e socializzare” - hanno dichiarato l'Assessora alla Cultura e Politiche giovanili Denise Scupola e il Sindaco Luca Nuvoli.