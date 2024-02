Lavori a spron battuto per poter riaprire il Tresartes

Lavori serrati per riuscire a riaprire il cineteatro Tresartes a Vittuone.

In questi giorni i tecnici sono infatti impegnati ad adeguare gli impianti elettrici e di emergenza che porteranno alla riapertura di uno dei centri di aggregazione e cultura più importanti del paese e che ormai da tempo risulta essere chiuso.

Ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassani:

"Abbiamo installato le porte tagliafuoco e alcuni serramenti. In questa settimana stiamo adeguando gli impianti elettrici e di emergenza; inoltre dovremmo sostituire le bocchette per la rilevazione dei fumi e un nuovo attacco esterno per la motopompa dei Vigili del fuoco".

L’idea, più volte sottolineata dall’Amministrazione anche in Consiglio comunale, è quella di cercare di riaprire il Tresartes entro l’anno. Ma come?

"L’idea condivisa con tutta la maggioranza è quella di cercare una società attraverso il partenariato pubblico-privato - ha continuato Cassani - Questo è l’unico modo per riuscire anche a riqualificare gli impianti audio, video e l’illuminazione, oltre che a portare avanti altri interventi necessari e straordinari, come la sistemazione dell’esterno... è da tenere conto che la struttura ha 40 anni. In cambio pensiamo a una gestione del cineteatro da parte della società per un periodo abbastanza lungo, come 10/20 anni in relazione agli interventi che verranno forniti».