Lavori a Bovisa e più binari: ecco la strategia per le ferrovie e le ricadute sul Castanese

Al centro dell'incontro tra il sindaco di Castano Primo Roberto Colombo e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti i temi del potenziamento e del miglioramento della situazione sui ritardi

Lavori sul nodo di Bovisa e l’aumento del numero di binari: ecco la strategia di Ferrovienord che ha incontrato il Comune di Castano Primo.

L’incontro tra il sindaco Colombo e il presidente delle ferrovie Rossetti

Il sindaco di Castano Primo Roberto Colombo, anche in rappresentanza di alcuni Comuni del Castanese, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti. Oggetto dell’incontro e confronto sono state le tematiche poste dai cittadini, utenti del servizio di trasporto ferroviario.

“Gli interventi messi in campo avranno effetti positivi sul congestionamento della rete”

Riguardo la puntualità del servizio, Rossetti per quanto compete alla società Ferrovienord, che gestisce l’infrastruttura ferroviaria ma non il servizio, che è in capo a Trenord, ha ricordato gli interventi in campo, destinati a portare effetti positivi sul congestionamento della rete.

Quasi 200milioni per potenziare il nodo di Bovisa e il numero dei binari

Innanzitutto, grazie a un investimento di 175 milioni di euro, ha fatto sapere il Comune, “è in corso il potenziamento del nodo di Bovisa che porterà a riqualificare lo scalo e ad aumentare il numero di binari, che da otto passeranno a dodici. E’ poi previsto un investimento da 26 milioni di euro per la riqualificazione della stazione di Busto Arsizio ed oltre 50 milioni di euro per il polo e la stazione di Saronno. Anche grazie al lavoro svolto dalle ferrovie, che hanno gestito le forniture, alla fine del 2025 è stato completato il piano di rinnovo della flotta, con la messa in servizio di 214 nuovi treni.

Il sindaco ha chiesto di poter fruire di ulteriori spazi presso la stazione cittadina, al fine di garantire la presenza di associazioni che possano assicurare un maggior presidio dell’area.

Il commento del primo cittadino