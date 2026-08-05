Lavaggio strade ad Arese, sanzioni sospese dal 7 al 31 agosto

Nessuna variazione invece sugli orari e i giorni di spiazzamento e pulizia

Per venire incontro a chi in queste settimane si trova fuori città per le vacanze estive, l’Amministrazione comunale di Arese ha stabilito la sospensione delle sanzioni per il lavaggio strade da venerdì 7 a lunedì 31 agosto compresi.

Il servizio di pulizia

Il servizio di pulizia e lavaggio continuerà a essere svolto regolarmente secondo i consueti orari e calendari. Per questo motivo, invitiamo comunque i cittadini a rispettare il divieto di sosta ove possibile, così da favorire le operazioni di spazzamento. Tuttavia, per chi fosse impossibilitato a spostare il veicolo, per tutto il periodo indicato non verranno elevate sanzioni.

Un gesto di flessibilità

Un piccolo gesto di attenzione e flessibilità verso la comunità durante la pausa estiva, per permettere a tutti di godersi le ferie in serenità senza rinunciare alla cura e alla pulizia delle nostre strade.