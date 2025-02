L'Asst Rhodense aderisce a "Cardiologie aperte "025"

In occasione della diciannovesima edizione dell’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare Cardiologie Aperte 2025, l’Asst Rhodense, che ha sede a Garbagnate Milanese, ha deciso di aderire, mettendo a disposizione la competenza dei propri cardiologi per supportare i cittadini nella tutela della salute del cuore.

L'iniziativa

Dal 10 al 16 febbraio 2025, tutti coloro che desiderano informazioni sulla salute cardiovascolare o vogliono un consulto telefonico gratuito potranno contattare il numero verde 800 05 22 33 messo a disposizione da ANMCO. Le consulenze saranno disponibili dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. I cittadini potranno chiedere informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e altri temi legati alla salute del cuore.

Il programma nazionale

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un’azione nazionale coordinata dalla Fondazione per il Tuo Cuore HCF ONLUS dell’ANMCO, con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini sui fattori di rischio cardiovascolari, come ipercolesterolemia, ipertensione, obesità e diabete. Particolare attenzione sarà riservata al cuore

femminile, un tema sempre più centrale nella cardiologia moderna.

Il valore della prevenzione

Questa iniziativa è un’importante opportunità di prevenzione, per contrastare le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in Italia e nel mondo. L’Asst Rhodense si impegna così a sensibilizzare la comunità sulla fondamentale importanza della prevenzione e della conoscenza per mantenere il cuore sano e in salute.