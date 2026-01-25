L’Associazione «La Quercia Aps» compie 35 anni

Nato come luogo di solidarietà e sostegno, il progetto è diventato punto di riferimento per il territorio. «L’obiettivo è mettere al centro le persone, le relazioni e la dignità di chi vive con disabilità»

L’Associazione di famiglie «La Quercia» di Corbetta compie 35 anni, tutti trascorsi vicini alle famiglie delle persone con disabilità.

La storia

Un traguardo fatto di famiglia, impegno e diritti: «Sono passati 35 anni da quando, nel 1991, un gruppo di famiglie determinate a condividere l’esperienza, e le sfide, della vita con un caro con disabilità ha creato l’Associazione di famiglie “La Quercia” – ricorda il presidente Roberto Ravani – Nato come luogo di solidarietà e sostegno, il progetto si è sviluppato negli anni fino a diventare un punto di riferimento per il territorio della città e della provincia di Milano».

Fondamentale la visione dei suoi promotori: «Mettere al centro le persone, le relazioni e la dignità di chi vive con disabilità, garantendo non solo servizi ma ascolto, sostegno e opportunità di crescita personale e sociale», sottolinea Ravani. Oggi l’Associazione è riconosciuta come Aps (Associazione di promozione sociale) e figura nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con una struttura che organizza attività diurne, percorsi di autonomia, laboratori creativi e momenti di aggregazione per persone con disabilità e le loro famiglie.

«La nostra forza è sempre stata la comunità. Famiglie, volontari, operatori e amici che insieme hanno costruito una casa di relazioni, non semplicemente un servizio – prosegue il presidente – In questi 35 anni, “La Quercia” è cresciuta non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità delle relazioni: percorsi di musicoterapia, teatro, laboratori artigianali e momenti di sostegno alla genitorialità hanno accompagnato tante persone verso una maggiore autonomia e partecipazione attiva alla vita sociale».

La festa per l’anniversario

Questo anniversario «è anche occasione per guardare al futuro con rinnovata energia: nuove idee progettuali, ulteriori collaborazioni con enti pubblici e privati e un impegno sempre più forte per i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’Associazione “La Quercia» non è solo un servizio, ma una comunità che continua a crescere, annodando relazioni, solidarietà e speranza – sottolinea Roberto Ravani – Siamo pronti per festeggiare i nostri 35 anni di attività a favore delle persone con disabilità e le loro famiglie. 35 anni di impegno costante per rendere la persona disabile al centro della società, per un’inclusione vera».

L’associazione invita tutti a condividere il momento di festa che sta organizzando per celebrare l’anniversario: un pranzo che si terrà domenica 22 febbraio alle 12.30 a Magenta. «Partecipare al pranzo di questo importante compleanno non è soltanto presenza e un momento di festa insieme, ma è soprattutto riconoscenza e amore verso un’associazione storica del territorio ed è un modo per ringraziare tutti coloro che in 35 anni hanno solcato quella porta, da via Garibaldi a strada Pontevecchio fino a Cerello – conclude il presidente – Aspettiamo tutti per festeggiare insieme a noi con buon cibo, tanto divertimento e delle sorprese bellissime per tutti». Per prenotare telefonare o scrivere al numero 375.6069395 (anche whatsapp).