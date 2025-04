L'assessore Bertani con la delegazione di Cittaslow in Vaticano

Una giornata importante per una delegazione di Cittaslow in Vaticano. Ieri mattina, giovedì 10 aprile 2025, una delegazione di Cittaslow è stata accolta in Vaticano per una visita ufficiale. Il presidente internazionale dell'associazione, accompagnato dal vicepresidente Valter Bertani (assessore alle Cittaslow per il Comune di Abbiategrasso), dal sindaco di Chiavenna e altri autorevoli esponenti, è stata ricevuta dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Per promuovere la qualità della vita

La visita rappresenta un momento significativo per Cittaslow, un'organizzazione che promuove la qualità della vita nelle città attraverso il rispetto delle tradizioni, la valorizzazione delle comunità locali e l'adozione di pratiche sostenibili. L'incontro con il segretario di stato vaticano evidenzia l'impegno condiviso verso valori di pace, solidarietà e sviluppo sostenibile.

L’esperienza di Abbiategrasso