L’assessore Bertani al Coordinamento Cittaslow in Canada

Una rete globale dedicata alla tutela e alla valorizzazione del vivere lento non nasce per caso: è il risultato di un impegno costante, basato sulla condivisione di strategie lungimiranti per promuovere il movimento Cittaslow nel mondo. In quest’ottica di cooperazione internazionale si è svolta la recente missione in Canada, focalizzata sul coordinamento delle Cittaslow.

Per migliorare la qualità della vita

A rappresentare il Comune di Abbiategrasso è stato l’assessore Valter Bertani, che ricopre inoltre il prestigioso ruolo di Vicepresidente di Cittaslow International. La trasferta, della durata di due giorni, ha rappresentato un momento fondamentale di confronto e crescita . L’assessore Bertani ha portato l’esperienza di Abbiategrasso al tavolo dei partner internazionali, consolidando il legame con realtà d’eccellenza come Lac-Mégantic.

“Questo viaggio è stato una vera immersione nel cuore dei valori che ci uniscono – ha dichiarato l’assessore Bertani – Rientro con un bagaglio colmo di nuove idee e con un profondo senso di orgoglio per i progetti che stiamo portando avanti. La nostra ambizione è ora quella di fare ancora di più a livello collettivo: vogliamo che il movimento metta radici più profonde, mobilitando energie e risorse per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.” La partecipazione di Abbiategrasso ai vertici internazionali conferma la centralità della città nel network Cittaslow.

L’obiettivo resta chiaro: trasformare la filosofia del buon vivere in azioni concrete, capaci di valorizzare l’identità locale pur restando aperti a un dialogo costantemente immerso in un’ottica di globalità.

La città di Abbiategrasso è punto di riferiemento per il network Cittaslow, anche grazie ad uno degli eventi di caratura extra comunale come “Abbiategusto”, la kermesse che si svolge ogni anni in autunno.