L'appuntato scelto Carmelo Russo va in pensione: il "grazie" della comunità

Per l'appuntato scelto Carmelo Russo è arrivato il meritato traguardo della pensione.

Il saluto all'appuntato scelto Carmelo Russo dopo 33 anni di servizio

Il militare, che ha prestato servizio per 33 anni nella Stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore, ha ricevuto oggi, sabato 17 maggio, il saluto dell'Amministrazione comunale cittadina e di quella di San Vittore Olona.

L'omaggio del sindaco di Cerro e del vicesindaco di San Vittore

Nel corso di una breve cerimonia andata in scena in mattinata, il sindaco cerrese Nuccia Berra e il vicesindaco sanvittorese Paolo Salmoiraghi gli hanno voluto rendere il giusto merito e l'hanno ringraziato a nome della cittadinanza per la professionalità e l'abnegazione che ha dimostrato nello svolgere il suo prezioso incarico.