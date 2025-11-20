In occasione del 50° anniversario dall’istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino è stata inaugurata la mostra storico-documentaria “Chiare tracce. L’anima del Parco del Ticino nei documenti del Guado”, ospitata a Palazzo Lombardia.

L’anima del Parco del Ticino nei documenti del Guado

La mostra, curata da Francesco Oppi e realizzata grazie al prezioso archivio del Guado – Officine creative dal 1969, racconta attraverso documenti inediti, materiali d’epoca e opere d’arte le battaglie civili, le idee e i progetti che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del primo Parco regionale istituito in Italia.

Periodo di apertura al pubblico: da lunedì 17 a venerdì 21 novembre, dalle ore 10 alle 19. All’inaugurazione erano presenti Ismaele Rognoni, Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, Francesco Oppi, curatore della mostra e Claudio De Paola, Direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

La mostra presenta tredici pannelli con ampia documentazione didascalica, teche con documenti originali, fotografie e opere d’arte che restituiscono l’anima del Parco come luogo di natura, comunità e impegno civile.