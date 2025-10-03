L’Anc in campo per il corso sull’utilizzo del defibrillatore

La sinergia con 60mila vite da salvare che ha organizzato il corso a cui hanno preso parte ben 20 soci

Si è concluso nei giorni scorsi il primo corso per l’utilizzo del defibrillatore organizzato dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “V.Brig. Salvo D’ Acquisto” di Parabiago.

Il corso si è svolto nella sede dell’associazione sita in via S.Maria con una lezione orale e una pratica. E’ stato tenuto gratuitamente dai volontari dell’Associazione “Sessantamila vite da salvare” di Legnano. Hanno partecipato 20 soci ai quali verrà rilasciato un attestato rilasciato dalla Regione Lombardia.

“Auspichiamo che tale iniziativa abbia un seguito con la partecipazione di altri componenti dell’Associazione”, il commento dell’Anc al termine del percorso.