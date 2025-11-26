Lampioni spenti, continuano i disagi

Nuove segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica a Settimo Milanese.

Illuminazione pubblica

Persistono i problemi legati all’illuminazione pubblica sul territorio comunale di Settimo Milanese. Il consigliere Ruggiero Delvecchio (lista civica Oltre) ha presentato una mozione in vista del prossimo Consiglio comunale per impegnare sindaco e Giunta a convocare una commissione consiliare o un incontro pubblico con la partecipazione dei referenti di Enel Sole per capire le cause dei continui guasti e conoscere i tempi di risoluzione.

Vie senza luce

“Da diversi mesi – sottolinea Delvecchio – numerosi cittadini di vari quartieri segnalano ripetuti malfunzionamenti della rete di illuminazione pubblica. Tra le zone interessate si registrano anche tratti di viabilità particolarmente pericolosi, dove la mancanza di illuminazione comporta rischi seri per la sicurezza stradale, per i pedoni e per la percezione di sicurezza generale. Le segnalazioni dei cittadini vengono normalmente inoltrate tramite i canali istituzionali ma, troppo spesso, i tempi di intervento risultano dilatati e non proporzionati alla gravità della problematica”.

Manutenzione

La mozione impegna la Giunta anche a richiedere formalmente alla società “Enel Sole” un report dettagliato con lo stato complessivo degli impianti presenti sul territorio comunale, l’elenco degli interventi effettuati negli ultimi 12 mesi, i tempi medi di ripristino delle segnalazioni e il piano di manutenzione previsto per il 2026.