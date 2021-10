Scultura imbrattata col pennarello indelebile

Ha pensato bene di scrivere una dichiarazione per il ragazzo che le fa battere il cuore sull'uovo di Guglielmo, l'opera collocata nel giugno scorso in via De Amicis a Rho.

L'amore di Lisa verrà pagato dai cittadini di Rho.

Dichiarare il proprio amore per la persona con cui si vuole passare il resto della propria vita e scriverlo... non per lettera o con un messaggio sul cellulare, ma sopra un monumento. E' la pensata di Lisa, l'adolescente (almeno a giudicare dallo stile e dalla pioggia di cuoricini) che ha pensato bene di imbrattare l'uovo di Vito Antonio Guglielmo, la scultura in resina e polvere di marmo realizzata dall'artista rhodense e collocata nel giugno scorso in via De Amicis. Con pennarello indelebile blu, Lisa ha scritto il suo messaggio senza pensare che per sistemare tutto dovranno essere sborsati dei soldi... Dei cittadini rhodensi.