Oggi, lunedì 7 giugno, è stata inaugurata “L’Uovo, fecondazione umana”, la scultura dell’artista rhodense Vito Antonio Guglielmo alla presenza del sindaco Pietro Romano, dell’Assessore al Piano Strategico, Arredo Urbano e Bellezza della Città, Sabina Tavecchia. Insieme a loro erano presenti anche l’amministratore del condominio, proprietario dello spazio, Elisa Golinelli, e due consiglieri, Francesco Conte e Germano Scataglini. Purtroppo le restrizioni sanitarie non hanno permesso di organizzare un evento più ampio.

“L’Uovo, fecondazione umana”, la scultura dell’artista rhodense Vito Antonio Guglielmo

L’opera è realizzata in resina e polvere di marmo e rappresenta un uovo, che è sempre stato scelto come simbolo della creazione e della nascita, sia in una visione laica che in una visione cristiana, in ogni cultura e in ogni tempo. Con il trascorrere dei secoli, l’arte non ha smesso di ricorrere alla simbologia dell’uovo nelle sue rappresentazioni più varie. Molti sono gli esempi nell’arte a dimostrare quanto l’uovo, elemento fragile e comune, con la sua forma estremamente essenziale ed elegante, non ha mai smesso, né smetterà mai di affascinare.

Chi è l'artista

Vito Antonio Guglielmo nato in provincia di Lecce, precisamente a Depressa di Trifase, vive e opera a Rho da anni, cimentandosi in diversi ambiti, artistici e non. Nel 2009 la Sala del Camino di Villa Burba ha ospitato la mostra " Luci del Salento – Trent’anni d’Arte", una mostra "antologica", in cui è stato possibile conoscere e ripercorrere trent’anni di attività artistica attraverso opere di scultura, pittura e grafica. Tra le sue opere si evidenziano il monumento ai caduti sul lavoro di Lainate.

Le parole del sindaco

"Per noi è sempre un piacere poter mettere in luce le eccellenze delle nostra città, come in questo caso l’artista Guglielmo che si è fatto apprezzare anche in altri territori. – afferma il sindaco Pietro Romano - Ancora più apprezzabile perché la sua opera porta un messaggio di vita, che in questo momento assume un valore fondamentale”.

Il commento dell'assessore