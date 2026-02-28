L’Amministrazione di Abbiategrasso contro il degrado: è scattata la tolleranza zero contro gli abbandoni

Prosegue con determinazione l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale di Abbiategrasso e Amaga SpA, si registrano risultati concreti che segnano un deciso cambio di passo nella tutela del decoro urbano e della legalità.

Il caso via Fusè: una strategia vincente

L’intervento più significativo ha interessato il complesso ALER di via Fusè. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2025, in pieno accordo tra Amministrazione Comunale, gestore e ALER, è stata attuata una riorganizzazione strutturale del servizio: i contenitori dei rifiuti sono stati rimossi dall’area pubblica e ricollocati all’interno degli spazi condominiali.

Il confronto tra i dati medi mensili prima e dopo l’intervento evidenzia risultati chiari e rilevanti:

–20% di rifiuto indifferenziato

–59% di rifiuti ingombranti abbandonati

Un calo drastico che dimostra come il miglioramento del decoro e la responsabilizzazione degli spazi contribuiscono a scoraggiare i conferimenti illeciti da parte di soggetti esterni, restituendo dignità all’area.

Videosorveglianza e sanzioni: il bilancio

Accanto agli interventi strutturali, resta alta l’attenzione sul fronte dei controlli. Grazie all’attività dell’Ispettore Ambientale e all’utilizzo mirato delle fototrappole, sono stati individuati e sanzionati numerosi trasgressori:

Via Fusè: dall’installazione dei dispositivi (agosto 2024), elevate 58 sanzioni amministrative

Località Guardolino (Ponte SP 494): monitorata da novembre 2024, con 6 sanzioni per scarichi abusivi

Il Presidente di Amaga SpA, Piero Bonasegale

“I numeri registrati in via Fusè confermano che la lotta al degrado non si vince solo con la repressione, ma anche attraverso una corretta progettazione dei servizi. La riduzione del 59% degli ingombranti è un risultato straordinario, frutto della collaborazione tra enti. La nostra missione resta quella di garantire un ambiente pulito, supportando l’Amministrazione con dati certi e tecnologie all’avanguardia. Amaga SpA si conferma sempre più una realtà al servizio dei cittadini e del territorio”.

L’Assessore all’Ecologia, Valter Bertani

“I dati di via Fusè non sono solo numeri, ma la prova che quando si interviene sulla struttura del servizio i risultati si vedono. Ridurre del 59% l’abbandono degli ingombranti significa aver sottratto spazio al degrado per restituirlo alla dignità urbana. La strategia vincente non si limita a pulire, ma mira a prevenire l’inciviltà rendendo più difficile e sanzionabile ogni conferimento errato. La collaborazione con Amaga e ALER si sta dimostrando l’unica strada percorribile per un quartiere e quindi una città più pulita”.

L’Assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi

“La tolleranza zero contro chi sporca è un impegno concreto, supportato dalla tecnologia. Le 58 sanzioni elevate in via Fusè e il monitoraggio assiduo dei punti critici come il Guardolino dimostrano che nessuno può pensare di agire impunito. La sinergia tra Polizia Locale, Ispettore Ambientale e l’uso intelligente delle fototrappole ci permette di presidiare in maniera più puntuale il territorio. Continueremo a investire nella sorveglianza per garantire che il rispetto delle regole resti la base della nostra convivenza civile.”