L’ala degli ambulatori intitolata al dottor Misci

Taglio del nastro per l’ala degli ambulatori e studi medici di via Sardegna che sono stati dedicati alla memoria di Mario Misci, medico e sindaco di Magnago dal 1995 al 1999.

Il nome del compianto Misci indicato dall’Amministrazione in accordo con Aspm

Una scelta che ha voluto ricordare una figura profondamente legata alla comunità, capace di unire la cura delle persone all’impegno per il bene pubblico. E’ quella che l’Amministrazione comunale, insieme al Cda di Azienda speciale pluriservizi di Magnago (Aspm) hanno preso dedicando un’area dei locali adibiti alle visite a quella che è stata definita dal sindaco Gianluca Marta, come «Una persona umile, retta e profondamente attenta alla propria comunità».

La biografia di Misci

Magnaghese doc, Misci era un dottore vecchio stampo, quello che è corretto definire «medico di famiglia», per la dedizione con cui ha esercitato il suo mestiere e l’amore, oltre che la professionalità, con cui ha curato i propri pazienti. Nell’aprile ’95 Mario, tra le file del Partito Popolare, fu il primo sindaco di Magnago eletto direttamente dai suoi concittadini dopo la riforma del 1993. Finito il suo mandato, lasciò l’impegno politico per dedicarsi interamente all’attività di medico.

Le sottolineature del sindaco Marta

Nello svolgimento del proprio mandato, ha continuato Marta, «Misci ha accompagnato il nostro paese in una stagione importante di cambiamenti e di crescita».

Il primo cittadino ha poi sottolineato il valore dell’esempio lasciato dal dottor Misci: «Come sindaco, considero la sua figura un esempio, soprattutto per la capacità di ascoltare le persone e di mettersi al servizio della comunità».