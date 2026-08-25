LainateScacchi, il ritorno sulla scacchiera è ricco di novità

Ripartono corsi e attività per giovani e appassionati

Gli scacchi diventano anche cinema, storia e cultura

Corsi gratuiti per ragazzi

La stagione 2026/27 di LainateScacchi continua sempre più attiva anche dopo la pausa estiva con un calendario ricco di eventi e attività. A fine settembre i consueti corsi gratuiti di avviamento al gioco degli scacchi indirizzati a bambini e ragazzi e realizzati in collaborazione con il Comune di Lainate. Si terranno negli spazi del Urban Center di largo Vittorio Veneto. I gruppi juniores preagonistici e agonistici riprenderanno le attività al più presto, in vista della fase finale del campionato italiano giovanile, a cui si sono qualificati addirittura 7 soci del gruppo lainatese.

Collaborazioni con Ute e i tornei

Proseguiranno poi le attività riservate agli adulti: corsi e incontri per il gioco libero il venerdì sera. Prosegue la collaborazione con l’Università per tutte le età di Lainate (Ute) la quale ha inserito gli scacchi tra gli insegnamento dell’anno accademico che si aprirà. LainateScacchi prevede di organizzare uno o due tornei (potrebbero essere ad esempio i Campionati provinciali giovanili), oltre ai tornei amichevoli una volta al mese. Infine la novità di quest’anno sarà dedicata agli scacchi visti non solo come gioco e sport ma come fenomeno culturale. Il presidente del sodalizio scacchistico Paolo Delmastro forte della sua preparazione che annovera anche la scrittura di un romanzo thriller a sfondo scacchistico (tradotto anche in russo), prevede di organizzare per i soci alcune serate con proiezioni di film e analisi collettive delle partite storiche più famose.