Lainate lavora, dall’agricoltura all’industria

Giovedì 3 settembre alle 18 viene inaugurata la seconda edizione della mostra storica «Lainate Lavora».

Lainate Lavora

Nelle sale di Villa Litta saranno esposti pannelli testuali e fotografici, oltre ad oggetti del passato, che racconteranno l’evoluzione di Lainate da paese agricolo a realtà industriale con un costante sguardo alla vita della sua comunità.

La rassegna, proposta anche quest’anno in sinergia tra il Comune ed ILAS, sarà arricchita da un nuovo capitolo di narrazione storica dedicato al legame tra Arte, Creatività ed Impresa.

Villa Litta

All’interno della cornice di Villa Litta, casa per eccellenza del rapporto tra Arte ed Impresa, verrà data particolare rilevanza agli ambiti in cui a Lainate è l’Arte stessa a farsi Impresa, dalle aziende di grafica ai tour virtuali di luoghi d’arte, dai laboratori di ceramica e sartoria alle iniziative di inclusione sociale.La mostra sarà visitabile con ingresso libero da venerdì 4 a domenica 6 settembre dalle 10 alle 22, da lunedì 7 a giovedì 10 settembre dalle 16 alle 19 nella sale della villa. Attraverso pannelli testuali e fotografici, la mostra ripercorre l’evoluzione di Lainate da paese agricolo a una delle realtà industriali più significative della Lombardia. Nuovi oggetti e un secondo capitolo di narrazione storica, dedicato quest’anno al rapporto tra arte, creatività e impresa, arricchiranno la mostra giunta alla sua seconda edizione. La mostra si sviluppa lungo due filoni.

Fra storia e futuro

Il primo racconta Villa Litta come luogo emblematico dell’incontro tra arte e impresa, ripercorrendo il processo di progressiva restituzione del complesso alla comunità: proprio nel 1976, cinquant’anni fa, veniva riaperto il Parco storico, dando avvio a un percorso di restauri e valorizzazione proseguito dal 1973 a oggi. Il secondo esplora invece le realtà lainatesi in cui è l’arte stessa a diventare impresa, dalla grafica ai tour virtuali dedicati ai luoghi d’arte, dai laboratori di ceramica e sartoria fino alle esperienze di inclusione sociale.