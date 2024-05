Lainate, la Protezione Civile impegnata in un'esercitazione

Protezione Civile di Lainate impegnata in un'esercitazione congiunta con la Squadra Emergenza Operativa con l'utilizzo di motopompe.

Esercitazione congiunta per i volontari

Esercitazione congiunta per il gruppo comunale Protezione Civile Lainate e Seo - Squadra Emergenza Operativa, con l’utilizzo di motopompe.

Domenica 26 maggio dalle 14.30, si terrà in città la simulazione di un intervento a seguito di esondazione. Appuntamento al parcheggio del mercato in via Mengato. I volontari, in squadre miste, saranno impegnati nella messa in funzione di motopompe, atte ad abbassare il livello dell’acqua e al rafforzamento dell’argine con utilizzo di sacchetti di sabbia. Il personale darà dimostrazione della preparazione ottenuta corsi appropriati (rischio idrogeologico) e con esercitazioni sul campo.

Volontari allertati per le condizioni dei torrenti

Alle 14.30 è previsto l'arrivo dei mezzi e alle 14.45 il posizionamento dei mezzi e lo spiegamento delle forze con inizio di rafforzamento di argine con sacchetti. Le squadre daranno dimostrazione di utilizzo di mezzi in dotazione in sicurezza con il rispetto delle norme vigenti. Sarà presente un volontario che spiegherà alla popolazione cosa sta avvenendo e come le squadre stanno lavorando. L’esercitazione dovrebbe concludersi attorno alle 17. Un’esercitazione dovuta soprattutto alle condizioni meteo delle ultime settimane, dove l’allerta è stata particolarmente alta, con i volontari allertati in diverse circostanze per le condizioni dei torrenti Lura e Bozzente.