Lagnano : interruzione energia elettrica a presto risoluzione dei problemi

In relazione ai disagi verificatisi in questi giorni sulle linee elettriche sia pubbliche sia private, l'Amministrazione comunale di Legnano è in continuo contatto con Enel Distribuzione per evidenziare i problemi segnalati dai cittadini, ricevere aggiornamenti e sollecitare un pronto ritorno alla normalità.

Cause dei problemi

Enel Distribuzione informa che i cali di tensione sono stati causati da due fattori: gli interventi sulla rete in seguito alla richiesta di adeguamento di potenza di alcune utenze e i lavori di riparazione di alcuni guasti sulla bassa tensione, ossia sull’utenza domestica. Enel Distribuzione continua a essere al lavoro sul campo e prevede a stretto giro una soluzione definitiva ai problemi segnalati.