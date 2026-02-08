L’agente Pappacena in pensione dopo 24 anni al servizio del paese

La divisa viene appesa, ma il legame con i cittadini e con i colleghi con cui ha condiviso anni intensi resta indelebile.

Dopo oltre due decenni di impegno quotidiano al servizio della comunità, Giuseppe Pappacena lascia la Polizia Locale di Bareggio.

L’agente Giuseppe Pappacena va in pensione

L’agente storico va in pensione, salutato con affetto e gratitudine da colleghi, cittadini e Amministrazione comunale. Pappacena è entrato in servizio nel 2002. Prima lavorava nel settore privato, ma ha scelto di cambiare strada per un motivo ideale:

«Preferivo costruire qualcosa per la mia comunità e per i miei figli, piuttosto che arricchire società estere».

Partito praticamente da zero, senza esperienza nel comparto pubblico, ha trovato nella squadra un sostegno fondamentale:

«I colleghi mi hanno formato passo dopo passo. Col tempo si è creata proprio una squadra, per me sono quasi una seconda famiglia».

«La nostra squadra è sempre stata molto attiva»

In 24 anni ha visto davvero di tutto. Dal tragico al comico, come quella volta in cui arrivò una segnalazione per un gallo colpevole di cantare all’alba, disturbando il vicinato. Momenti di colore locale, ma anche interventi delicati e situazioni di emergenza che richiedono lucidità e preparazione:

«Le emergenze non sono all’ordine del giorno, però quando arrivano bisogna sapere esattamente cosa fare. La nostra squadra è sempre stata molto attiva: rilievi precisi, risposta rapida alle segnalazioni, presenza costante sul territorio».

Unico appunto critico riguarda la formazione:

«L’avvento dei corsi online secondo me è un passo indietro. Manca il confronto umano, lo scambio diretto non è paragonabile a quello che si ha con lo schermo di un pc».

Il «grazie» dell’Amministrazione comunale

Il saluto ufficiale è arrivato direttamente dal sindaco Linda Colombo, che nei giorni scorsi ha scritto:

«Giuseppe Pappacena, storico agente della Polizia Locale di Bareggio, dalla prossima settimana sarà in pensione. Stamattina l’abbiamo salutato e ringraziato per l’impegno e la professionalità che ha sempre dimostrato nei suoi 24 anni di servizio a Bareggio».

Il legame con Bareggio resta indelebile

Un messaggio semplice e sentito che riassume il valore di una carriera spesa per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Bareggio. Quel saluto ha permesso di esprimere di cuore la riconoscenza dell’Amministrazione e della comunità tutta. Un ricordo di dedizione silenziosa, competenza e umanità. La divisa viene appesa, ma il legame con Bareggio e con chi ha condiviso anni intensi resta indelebile.

Nella foto di copertina, da sinistra: il sindaco Linda Colombo, l’agente Giuseppe Pappacena, l’assessore Franco Capuano, il vicesindaco Roberto Lonati, l’assessore Raffaella Gambadoro e il comandante della Polizia Locale Riccardo Milianti