L'affido familiare al centro dell'incontro targato Lions host

Il tema dell'affido familiare ha dominato l'incontro targato Lions Club Parabiago host. L'azienda Sole ha presentato i propri servizi tra risultati, peculiarità e informazione.

Durante l'incontro il messaggio degli operatori sul tema dell'affido

Nell'accogliente e funzionale auditorium dell'Hotel del Riale di Parabiago si è svolto nei giorni scorsi l'incontro, organizzato dal Lions Club Parabiago Host, per la presentazione di alcuni servizi dell’Azienda SoLe. Ai soci del Lions Club e al pubblico presente è arrivato il messaggio delle operatrici e degli operatori che hanno presentato il S.I.L.S. - Servizio integrazione socio lavorativa (sisl@ascsole.it ) - e il servizio per l'affido familiare (affidi@ascsole.it) evidenziando i risultati ottenuti, le peculiarità dei servizi e la necessità di incrementare l'informazione alle aziende e alla cittadinanza.

Gli interventi dei protagonisti

La dottoressa Donata Nebuloni, presidente del Cda, ha presentato l'azienda nel suo insieme, dalla creazione alla situazione attuale. Il dottor Sergio Mazzini, direttore dell'Azienda Sole, ha presentato parte dello staff operativo e tutti i servizi che offre l'azienda. Al termine, la conversazione con il pubblico che ha permesso di approfondire alcuni aspetti dei servizi. Presenti all’incontro gli assessori Elisa Lonati per Parabiago, Franca Meraviglia per Canegrate e Monica Lazzaroni per San Giorgio su Legnano e la presidente del Consiglio comunale di Parabiago Adriana Nebuloni.