L’addio a Rita Marmonti, mamma di Fabio Gaggino, morto nel 2010 per un malore cardiaco improvviso

Sarà celebrato oggi, mercoledì 26 novembre, alle 14 nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta il funerale di Rita Marmonti, 76 anni, che nel marzo 2010 aveva perso il figlio Fabio Gaggino, morto a soli 36 anni sul campo sportivo di Vittuone, stroncato da un malore cardiaco appena prima dell’inizio di una partita di calcetto.

L’associazione «Tutti per Fabio»

Da quel grande dolore per la perdita del figlio mamma Rita, insieme al marito Luciano Gaggino (mancato anche lui qualche anno fa, nel 2017), all’altro figlio Andrea, fratello gemello di Fabio, e a tanti amici, aveva tratto del bene per l’intera comunità fondando nel 2012 l’associazione «Tutti per Fabio» onlus, impegnata da allora non solo a Corbetta, dove ha sede, ma in tutto il territorio del Magentino nella sensibilizzazione sull’importanza della defibrillazione precoce e della cultura di primo soccorso cardiopolmonare come strumenti imprescindibili per cercare di evitare morti causate da arresto cardiaco improvviso. Negli anni l’associazione ha lavorato, insieme ad altre realtà e associazioni, anche per la raccolta fondi e l’acquisto di Defibrillatori semiautomatici (Dae), donandoli da collocare sul territorio e per l’organizzazione di corsi che abilitino le persone al loro utilizzo in caso di necessità, in modo da salvare più vite possibili.

L’ultimo saluto

Questo pomeriggio i familiari, i parenti e i tanti amici la saluteranno e ricorderanno con affetto e gratitudine per l’impegno che ha portato avanti in tutti questi anni in favore della comunità, trasformando il suo dolore in amore per il prossimo. «Dal 2010 sei sempre stata una colonna portante di questo gruppo e da allora sei diventata la mamma di tutti, dedicando il tuo tempo con amore e per amore di una giusta causa», è la dedica scritta da un membro dell’associazione sulla pagina Facebook del gruppo «Tutti x Fabio», che racchiude il pensiero di tanti che l’hanno conosciuta e ne hanno potuto apprezzare le numerose qualità, tra cui la dolcezza e la determinazione.