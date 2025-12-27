L’addio a Franco Rodari: si chiude un’epoca storica della città

Si è spento nel giorno di Santo Stefano Franco Rodari, 88 anni ,classe 1937, una persona molto conosciuta e attiva in città, la sua scomparsa lascerà un vuoto difficile da colmare e un ricordo indelebile. Con la sua uscita di scena si chiude un’epoca storica di Abbiategrasso.

Se ne va un altro pezzo della compagnia teatrale Filodrammatica La Maschera. Un anno che lascia con l’amaro in bocca, una rappresentanza che si assottiglia con il passare del tempo. A giugno del 2025 era scomparso anche Enrico Cislaghi.

Un ricordo commosso e sincero quello espresso dalla Filodrammatica La Maschera e dai suoi colleghi di palco che lo hanno commemorato con parole di affetto ed elogio :

“Franco è stato l’artefice del sorriso e della spensieratezza di tanti abbiatensi. Attore capocomico e scenografo di eccellenti qualità della compagnia Filodrammatica La Maschera, nella quale era entrato da bambino, quando era ancora un “Luisin”. Personaggio di spicco del Teatro Nuovo di Abbiategrasso, non solo dal punto di vista teatrale ma anche, insieme a Nino Scerini, un’instancabile colonna portante della sua vita culturale. Babbo Natale per generazioni intere di bambini della città e per l’Anffas di Abbiategrasso, nonché componente molto attivo del gruppo promotore della classe 1937. Franco era un concentrato di energia, di voglia di fare e un vulcano di idee, ma soprattutto aveva un cuore grande, che metteva a disposizione delle persone più fragili e che trovava la sua espressione più alta nel volontariato con l’Unitalsi. Con lui si chiude un’epoca storica di quell’Abbiategrasso che ha saputo coniugare l’amore per il teatro con una profonda esigenza di supporto al prossimo – sottolineano i collega della Filodrammatica – I compagni di palcoscenico, attoniti e affranti, si stringono a tutti i suoi affetti più cari, ricordando i tempi in cui essere parte della Compagnia La Maschera significava soprattutto essere un gruppo di amici che si divertivano insieme e si donavano senza riserve, supportando chiunque avesse bisogno. Ciao Franco, sei e sarai sempre parte di quei personaggi indimenticabili e insostituibili della nostra comunità.