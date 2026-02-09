L’addio a don Luigi Lesmo

Si svolgeranno oggi pomeriggio , lunedì 9 febbraio alle 14.30, nella Parrocchia San Pio X, Cinisello Balsamo i funerali del reverendo don Luigi Lesmo. Scomparso venerdì 6 febbraio all’età di 87 anni.

Classe 1939, nato a Monza, era stato ordinato nel 1964 in Duomo a MIlano. Dal 1964 al 1977 è stato Vicario parrocchiale nella Parrocchia S. Giovanni Battista in Cesano Boscone; dal 1977 al 1997, per 20 anni ha ricoperto il ruolo di Parroco nella Parrocchia Santi Fermo e Rustico a Cusago

Dal 1997 al 2002 Vicario parrocchiale e Cinisello Balsamo; dal 2002 al 2023 Cappellano rettore ospedaliero nella Cappellania ospedaliera di San Francesco all’Ospedale Bassini in Cinisello Balsamo. Dal 2023 Residente nell’Istituto Sacra Famiglia in Cesano Boscone.

Un legame speciale con Cusago

Per vent’anni ha vissuto e operato a Cusago, e il suo lavoro e la sua presenza hanno lasciato un ricordo indelebile per tutti i cittadini che lo hanno conosciuto.

Proprio la comunità di Cusago e l’Amministrazione hanno voluto ricordarlo con affetto:

“Con profondo dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di don Luigi Lesmo, Parroco di Cusago per 20 anni dal 1977 al 1997. In questo momento di lutto, l’Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla comunità parrocchiale e a tutti i cittadini di Cusago che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. Il suo servizio dedicato alla comunità di Cusago sarà sempre ricordato come un esempio di fede e dedizione”.

Molti i ricordi dei cittadini

“Una persona straordinaria che ha lasciato in ognuno dei nostri cuori, ricordi unici e di comunità. Anche Un bellissimo oratorio! Bei tempi. Riusciva a coinvolgere tutte le religioni nei momenti più importanti”.

Cordoglio espresso anche dal sindaco Gianmarco Reina, che lo ha descritto come:

“Una persona speciale, unico, un prete che ha saputo lasciare un segno indelebile nelle vite di chi lo ha frequentato; era un grande uomo e grande parroco un fuori classe, sapeva come coinvolgere, creare gruppo . In Paese è stato per vent’anni, ha segnato un importante percorso della nostra comunità tenendola unita”.

Profondo anche il riconoscimento dell’Amministrazione di Cinisello Balsamo:

“L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio di tutta la città e ricorda con profonda riconoscenza don Luigi Lesmo, sacerdote che ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita al ministero presbiterale. Nel corso del suo lungo servizio, don Luigi si è distinto in modo particolare per la costante e generosa cura spirituale degli ammalati, svolta con dedizione e discrezione nel suo incarico di cappellano presso l’Ospedale Bassini. Accanto a questo prezioso servizio, è stato punto di riferimento per la comunità della Parrocchia di Pio X, dedicando molte ore della giornata alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, vissuto come autentico servizio di misericordia. Per il valore umano e spirituale del suo operato, nel 2018 don Luigi ha ricevuto l’onorificenza cittadina Spiga d’Oro, segno della stima e della gratitudine dell’intera comunità. Il suo esempio di fedeltà, umiltà e carità rimane un’eredità preziosa per tutti noi”.

L’ospedale Bassini