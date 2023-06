L'Ac Legnano lascerà lo stadio Mari per le prossime stagioni

“L’Ac Legnano, non per propria scelta ma per scelta dell’Amministrazione comunale, lascerà lo Stadio Mari per le prossime stagioni”. Questo quanto annunciato dalla società calcistica cittadina.

L'Ac Legnano non giocherà più allo stadio Mari

Ad annunciarlo “con grande rammarico”, nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno 2023, è la società lilla, reduce da un incontro con il dirigente del Settore Sport ed Eventi di Palazzo Malinverni Marco Dallatomasina. Un passo indietro rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore Guido Bragato che auspicava una conclusione positiva dell'incontro.