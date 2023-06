"L'Ac Legnano deve continuare a giocare allo stadio Mari"

Ha ribadito la sua volontà affinché l'Ac Legnano continui a giocare allo stadio Mari l'assessore allo sport Guido Bragato.

«Stiamo facendo e faremo di tutto affinché l’AC Legnano possa continuare a giocare allo stadio Giovanni Mari perché questa è la nostra volontà». Questa la rassicurazione data dall’assessore allo Sport Guido Bragato ai Boys lilla che, ieri sera, si sono presentati a Palazzo Malinverni per parlare con l’amministrazione comunale della situazione societaria e della questione convenzione.

«Ai tifosi lilla ho ribadito che la convenzione è uno strumento, non un fine – afferma il sindaco Lorenzo Radice; questo significa che, indipendentemente da chi firmerà la convenzione, daremo come vincolo che la squadra giochi allo stadio Mari. Quello che preme a tutti, in questo momento, amministrazione come tifosi, è assicurarsi l’iscrizione al campionato entro metà luglio indipendentemente dalle vicende societarie»

«È sempre stata nostra intenzione garantire che lo stadio Mari resti la casa del Legnano -conclude Bragato. Siamo perfettamente consapevoli che la disponibilità dello stadio sia un requisito da dimostrare entro breve tempo per iscriversi al prossimo campionato e per questo una soluzione affidabile deve essere trovata al più presto. Abbiamo richiesto e atteso risposte sul rinnovo della convenzione per un mese e mezzo, dopo il colloquio a distanza avuto con la presidenza il 9 maggio scorso. Per questo motivo ci sembra inspiegabile l’aut aut ricevuto venerdì scorso dalla presidenza in merito all’esecuzione dei lavori di ripristino del manto erboso e per cui questi devono essere eseguiti esclusivamente da parte di aziende individuate dalla stessa. I lavori, infatti, come da contratto in essere, sono già stati affidati ad Euro.Pa Service proprio per garantire l’inizio della stagione sportiva».