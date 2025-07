L’Abbiatense rompe il silenzio su Gaza: in piazza contro l’indifferenza

Riflettori accesi

Domenica sera diversi Comuni hanno partecipato all’iniziativa nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”.

Non solo Rosate, anche a Cassinetta di Lugagnano ad Abbiategrasso, sono solo alcune delle piazze che hanno fatto rumore nel territorio, che si sono animate per dire basta a questa immane tragedia tragedi. Un’iniziativa nata appunto per rompere simbolicamente il silenzio sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i crimini di guerra perpetrati contro i civili palestinesi.

Rompere il silenzio per farsi sentire

A Rosate alle 22 in punto la sirena del Comune ha dato il via al momento di rumore collettivo, accompagnato dal suono delle campane della chiesa, azionate per l'occasione da don Maurizio Bianchi.

Anche ad Abbiategrasso e Cassinetta alle 22 in punto è partita l'iniziativa con cittadini scesi in piazza per far sentire la loro voce. A Cassinetta dal balcone del Palazzo Comunale, da ottobre del 2024 è esposto lo striscione “Stop genocidio” per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza.

Cittadini in piazza con pentole e fischietti

In piazza, numerosi cittadini armati di pentole, coperchi, fischietti e bandiere hanno fatto sentire la propria presenza. All’evento hanno preso parte anche il sindaco Carlo Tarantola, il vicesindaco Francesca Toscano e l’assessore Daniele del Ben. Quest’ultimo ha spiegato come la manifestazione sia stata frutto di un'ispirazione estemporanea, figlia dei social: