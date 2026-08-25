L’Abbiatense piange la scomparsa di Marta Colombo, 44 anni

La comunità di Rosate e l’intero territorio dell’Abbiatense sono in lutto per la prematura scomparsa di Marta Colombo, 44 anni, consigliere comunale, cantante del gruppo musicale «Libera interpretazione» (Tribute band De André-Pfm) e assistente sociale dell’Azienda Sociale Sud Est Milano (Assemi). Colpita da un malore improvviso e ricoverata in ospedale, il suo cuore ha poi purtroppo cessate di battere dopo alcuni giorni.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Rosate

L’Amministrazione comunale di Rosate condivide «con profonda commozione il dolore per la scomparsa di Marta Colombo. Consigliera comunale in carica, ha svolto il proprio ruolo con generosità, competenza e grande sensibilità, sempre attenta ai bisogni delle fasce sociali più deboli. Il suo appassionato e costante impegno civico nasceva da un autentico senso di responsabilità e dal desiderio di contribuire al bene e alla crescita di tutta la comunità. Sindaco, assessori, consiglieri e personale comunale si stringono con affetto alla famiglia e partecipano al suo dolore, esprimendo gratitudine a tutti coloro che vorranno ricordare Marta per l’impegno, la sensibilità e l’allegria che ha saputo donare alla nostra comunità». Il funerale sarà celebrato giovedì 27 agosto alle 14.30 nella chiesa di Santo Stefano a Rosate. La camera ardente sarà allestita a partire dalle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Rosate.

Il ricordo personale del sindaco

Questo il ricordo personale del sindaco Carlo Tarantola: «È difficile trovare le parole per descrivere la nostra Marta, che era capogruppo della nostra lista di maggioranza. L’Amministrazione comunale, ma tutta Rosate in generale, perde una persona immensa sotto tutti i punti di vista. Per me come sindaco era più che una consigliera, era diventata una confidente alla quale rivolgersi nei momenti di difficoltà e Marta trovava sempre le parole giuste per uscire dalle difficoltà e per trovare la soluzione ai problemi. Mai polemica ma sempre positiva, per me in particolare ma anche per la lista civica e per l’Amministrazione comunale era diventata un punto di riferimento – ricorda – Era un punto di riferimento anche per la sua attività nella commissione Cultura: ha avvicinato le associazioni sportive e culturali, avevamo tantissimi progetti da portare avanti a partire da settembre. Lei era una pedagogista e le avevo chiesto una mano per dei progetti rivolti ai nostri ragazzi e subito Marta si era messa al lavoro e mi aveva dato la sua disponibilità. Per noi quindi è veramente una perdita immensa e posso dire per me come sindaco in particolare, perché era veramente un punto di forza e un punto di appoggio, un porto sicuro al quale attraccare nei momenti di bisogno. Abbiamo tutti il cuore spezzato. Se vogliamo trovare il lato positivo sono felice per il tempo che è stata accanto a noi e che il Signore ce l’ha regalata, abbiamo vissuto questo periodo e questi momenti sempre al massimo e per questo ringrazio Marta per il sorriso e la vivacità che ha sempre portato in tutte le cose che faceva».

Il cordoglio dell’intero territorio

A ricordarla sono anche tante persone del territorio, tra cui Marcello Mazzoleni, presidente di Fondazione per Leggere, che così la descrive: «Marta Colombo, una persona speciale: attenta all’arte, alla cultura, alla musica, all’inclusione. Noi della Fondazione per Leggere abbiamo avuto il piacere di conoscerla anche attraverso il suo impegno nel Consiglio Generale di Indirizzo, dove ha portato sensibilità, intelligenza e umanità – afferma – La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla e condividere un pezzo di strada con lei. Un abbraccio alla sua famiglia, alla comunità di Rosate, Comune dove ricopriva la carica di Consigliera comunale, e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Una musica per te, Marta».

Al cordoglio si sono uniti anche i sindaci dei comuni limitrofi, come quello di Gudo Visconti, Omar Cirulli: «La morte di una giovane ragazza, di un paese amico e vicino, è un dolore per tutta la comunità. Cito le parole di John Donne, stampate in epigrafe da Hemingway nel famoso romanzo: “Nessun essere vivente è un’isola, completo in se stesso; Ogni essere vivente è un pezzo del continente, una parte del tutto. Ogni morte d’essere vivente mi diminuisce, perché io partecipo all’Umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: Essa suona per te”».