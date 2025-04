La sveglia del dj e del tecnobadante

Lavorano insieme dal 1990, ma è dal 2006 che ogni mattina svegliano insieme, con musica, notizie e aneddoti di ogni genere, molti i residenti della Lombardia.

Emilio Bianchi Show» in onda sulle frequenze fm 100.3 di Radio Lombardia

E’ uno dei programmi radiofonici più ascoltati di tutta la Regione, «Emilio Bianchi Show» in onda sulle frequenze fm 100.3 di Radio Lombardia, che vede in prima linea Emilio Bianchi di Rho e il parabiaghese Fabio Banzato: l’artista, come Fabio definisce Emilio e il «tecnobadante Peppiniello» come Emilio chiama scherzosamente Fabio, due persone con caratteri diversi che in questi 19 anni hanno fatto sintonizzare e partecipare, tramite messaggi e mail, migliaia di persone al loro programma in onda dalle 7 alle 10 di ogni giorno feriale.

Da Radio Reporter a Radio Lombardia passando per Number One, il programma aumenta ogni anno gli ascoltatori

Da Radio Reporter, dove i due si sono conosciuti, a Number One fino a Radio Lombardia, il programma negli anni ha avuto sempre la stessa impostazione aumentando il numero di ascoltatori.

«La base - raccontano Emilio e Fabio - rimane sempre quella anche se ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo. Qui a Radio Lombardia abbiamo “inventato” la sfida musicale del mattino, scegliamo due canzoni diverse e gli ascoltatori votano quella che per loro è la più bella. Un esperimento che doveva durare un mese, ma quando abbiamo smesso di farlo sono arrivati centinaia di messaggi di proseguire con la sfida. Alla fine, sono gli ascoltatori che “decidono” il programma».

Musica, curiosità, aneddoti di ogni genere, collegamenti con il meteo e le notizie del giorno

Musica, curiosità, collegamenti con il meteo, con i siparietti con il noto meteorologo Paolo Corazzon e ancora notizie e aggiornamenti sul traffico con la giornalista Paola Farina. Un programma completo dove i due speaker nati professionalmente a Radio Reporter spesso inscenano delle litigate.

«Nessuna finzione - raccontano Emilio e Fabio in una pausa del programma - Tutto è reale, non ci mettiamo mica d’accordo. Abbiamo due caratteri diversi - racconta Emilio - Io sono il “contestatore” mentre Fabio è un buono. Nascono da qui, dalle nostre vedute diverse le nostre discussioni che sono diventate anche queste un punto di forza del programma “Emilio Bianchi Show”».

Emilio Bianchi: "Mi vedo in radio fino a 80 anni tanto, adesso ho anche un tecnobadante"

E quando facciamo notare a Emilio Bianchi che il prossimo 22 giugno festeggerà i 49 anni di radio, la sua risposta è di quelle che non ci stupisce.