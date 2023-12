La Stroke Unit dell’Asst Rhodense riconosciuta come centro “Gold”

L’Ospedale di Garbagnate si è classificato come centro ORO, per il secondo trimestre del 2023, nell’ambito del programma Angels Awards promosso da European Stroke Organization.

La Stroke unit di Garbagnate riconosciuta come centro Gold

Il premio, come altri già ottenuti nel programma ESO-Angels Awards, è un riconoscimento internazionale della qualità del lavoro svolto per migliorare il trattamento dei pazienti colpiti da ictus e per mantenere i più alti standard di qualità delle cure.

«I risultati ottenuti nel corso degli anni e mantenuti fino ad oggi sono stati possibili solo grazie alla sinergia tra il Dipartimento di Emergenza, il Servizio di Medicina di Laboratorio, le Unità Operative di Neurologia, Radiologia e Rianimazione ed alla collaborazione con l’unità operativa di Neuroradiologia Interventistica dell’Ospedale Niguarda” – dichiara la Direttrice Sanitaria dell’Asst Rhodense, Adelina Salzillo».

Trattare immediatamente chi è colpito da Ictus

La mission dello Stroke Team dell’Asst Rhodense è di trattare tempestivamente il paziente colpito da ictus cerebrale, così da garantire la massima efficacia delle terapie con l’obiettivo di far tornare tutti i pazienti alla loro vita normale.