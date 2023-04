La stretta sulla discarica fa risparmiare 10mila euro

Quasi 10mila euro risparmiati in tre mesi. È questo il bilancio che l'Amministrazione comunale di Magnago fa dopo la decisione di stringere le maglie e far rispettare le regole in discarica.

Efficace il giro di vite sui conferimenti di ingombranti e inerti in discarica

L'assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Binaghi afferma:

"Sono ormai risapute le problematiche che abbiamo riscontrato in merito alla piattaforma ecologica Era evidente un consistente conferimento di ingombranti e inerti, a volte irregolare. Le azioni messe in atto hanno permesso di avere un'importante riduzione nel conferimento di dicembre di questo tipo di rifiuti, tale da registrare una riduzione degli ingombranti del 77% e per gli inerti del 58% se confrontiamo il dato con quello medio tra gennaio e novembre dello scorso anno. I nuovi dati relativi a gennaio e febbraio 2023 sono particolarmente entusiasmanti, in quanto il vistoso calo di dicembre si conferma".

Dai dati dei primi mesi dell'anno emerge una costante riduzione

Nello specifico, per quanto riguarda gli ingombranti, nel primo mese dell'anno si è registrato un conferimento di 10.820 chilogrammi, quando a gennaio 2022 era stato di 21.060, ovvero -49%. A febbraio la diminuzione risulta ancor più vistosa: nel 2023 9.280 chilogrammi, nello stesso mese 2022 il valore registrato è stato di 27.170 chilogrammi, -65%. Anche per gli inerti si è registrata una constatabile riduzione: a gennaio si è passati dai 10.700 del 2022 ai 7.590 kg di quest'anno, a febbraio da 18.720 kg a 8.110.

"Andiamo avanti nell'ottica di razionalizzazione della spesa"

Il consigliere delegato all'ambiente Emanuele Brunini specifica:

"Fin dall'inizio delle nostra attività, abbiamo posto particolare attenzione nel comprendere come migliorare e razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Occorre tenere in considerazione che il costo di smaltimento degli ingombranti è di circa 240 euro a tonnellata. La cifra risparmiata in questi tre mesi, valutando i conferimenti registrati nei mesi degli anni precedenti, è considerevole; in soli tre mesi possiamo quantificare una riduzione di circa 41.490 chilogrammi. Un grande lavoro è stato effettuato dall'assessore Binaghi, che quotidianamente monitora la situazione. Siamo indubbiamente soddisfatti di questi numeri ma andiamo avanti nell'ottica di razionalizzazione della spesa, gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e cura del nostro territorio".

Intanto ogni terzo sabato del mese prosegue la pulizia dei boschi

Proseguono intanto gli interventi di pulizia delle aree boschive a opera del gruppo di volontari "Puliamo Insieme" coordinati dall'Amministrazione comunale. "Si tratta di un'iniziativa periodica organizzata grazie alla disponibilità di alcuni volontari che hanno scelto di dedicare una mattina al mese, ovvero il terzo sabato, per la pulizia di alcune zone di Magnago, colpite dall’abbandono di rifiuti" sottolinea Brunini.