La StraResca regala una domenica di sport e amicizia

Coloratissima, caldissima e affollatissima, la StraResca di oggi non ha tradito le attese regalindo una domenica da ricordare

Loris Mandelli, con i colori della Vanotti Running Team e Nicole Coppa per Bracco Atletica, hanno vinto una StraResca “tropicale”.

La competizione

È azzurro e splende il sole nel cielo sopra lo Sport+ Center Melzi. E il caldo non ha certo fermato gli appassionati: 500 i pettorali staccati per l’edizione 2026.

Gara veloce, tracciato apprezzato da runner che hanno partecipato alla 10 chilometri competitiva e che si è snodato lungo le strade di Rescaldina e Rescalda e ha “toccato” anche il polmone verde del Parco degli Aironi.

«Una grande risposta da parte dei runner – ha dichiarato il presidente di Sport+ Stefano Colombo – Già nei giorni scorsi le iscrizioni sono andate molto bene, ma in tanti sono arrivati a iscriversi proprio prima della partenza. Insomma, giornata splendida e il grande caldo non ha messo paura ai partecipanti. Vedere 500 runner alla partenza sul rettilineo della pista di atletica dello Sport+ Center Melzi è il segnale che queste iniziative piacciono e stanno crescendo».

La StraResca è terza tappa del circuito Running people e rappresenta l’ultimo appuntamento prima del 30 agosto quando si correrà, ancora a Rescaldina, la Summer Run con campo base il centro commerciale di Rescaldina.

I partecipanti

Al via c’erano anche il sindaco Gilles Ielo, ormai runner appassionato e Vittorio Roda a rappresentare le Fonderie Giorgetti, realtà imprenditoriale del territorio e partner della corsa. Un sostegno, quello delle Fonderie Giorgetti, al pari di altre realtà imprenditoriali, che sancisce lo stretto legame tra l’aspetto sportivo, il mondo dell’impresa locale e, in senso più generale, della comunità che ospita le corse di Running People.

Coloratissima come vuole la tradizione la Family Run impreziosita da tanti piccoli runner e dal gruppo del Team Down, associazione che opera sul territorio di Rescaldina e che anche quest’anno ha avuto l’onore di essere il charity partner della StraResca.

Il podio Uomini

Loris Mandelli, Vanotti Runnig team; Francesco Bellavia, G.S. Bernatese; Filippo Zuanon, Team 3 Esse.

Il podio Donne

Nicole Coppe, Bracco Atletica; Simona Pipitone, Marathon athletic Avola; Monica Vazzana, Runners Legnano.