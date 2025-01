La storica merceria chiude dopo 50 anni di attività

Dopo cinquant’anni di attività, Carmen Garavaglia si gode la meritata pensione. La vigilia di Natale è stato l’ultimo giorno di apertura della sua storica merceria ubicata a Cuggiono, nella centralissima via San Rocco.

Addio alla storica merceria Carmen di via San Rocco

Un luogo che non era solo un semplice negozio ma anche un punto di incontro, di socializzazione, un cuore pulsante nel tessuto sociale del paese.

Racconta Carmen:

"Avevo vent’anni quando ho iniziato a muovere i primi passi nell’attività dei miei suoceri, ho imparato a rapportarmi con i clienti, a conoscere tutti gli articoli, e poi col tempo il negozio è passato sotto la mia completa gestione. Il lavoro è cambiato negli anni, abbiamo dovuto affrontare diverse sfide come commercio locale, ma i clienti sono stati sempre fedeli, pur cambiando le generazioni".

"Mi piacerebbe che la saracinesca non rimanesse abbassata"

La chiave del suo successo è da ricercare soprattutto nell’amore che Carmen aveva per il suo lavoro, sempre svolto con cura ed entusiasmo; nell’attenzione posta verso ogni cliente, che prima di essere un acquirente era una persona con cui condividere consigli e storie.

"Dopo tanti anni dedicati con passione alla mia attività, è arrivato il momento di voltare pagina. Mi farebbe piacere che il negozio potesse continuare con altri, la merceria è un’attività che ha ancora il suo fascino, ma se non dovesse accadere penso che si troverà il modo di non lasciare abbassata la saracinesca. È da tempo che penso che Cuggiono debba tornare a essere vivo, che abbia la necessità di punti di incontro e di socializzazione, come credo sia stato il mio negozio; un paese che torni a essere anche esteticamente piacevole. Le saracinesche abbassate non mi sono mai piaciute. Non è detto che anche qui, quello che un tempo era 'ul negosi dul Féta', non possa cominciare un’altra avventura. Commerciale? Sociale? Culturale? Lo scopriremo insieme. Grazie a tutti per aver reso questo viaggio, durato tutti questi anni, così speciale".