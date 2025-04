La storica inserviente della mensa va in pensione: "Grazie Pia!"

La scuola primaria San Giovanni Bosco di Dairago saluta Pia Olgiati, storica inserviente della mensa.

In pensione la storica inserviente della mensa della scuola primaria

Il 31 marzo è stato infatti il suo ultimo giorno di lavoro: dopo oltre tre decenni di lavoro, è andata in pensione, salutata dal calore di alunni, docenti, colleghi e Amministrazione comunale. Pia, che adesso fa la nonna a tempo pieno, si è dunque lasciata alle spalle l’esperienza lavorativa più longeva e importante della sua vita, alla quale ha dedicato anima e cuore nonostante l’abbia intrapresa quasi per caso.

I bambini l'hanno salutata facendo per lei dei disegni o scrivendole lettere

Così racconta:

"Prima lavoravo in una confezione a Villa Cortese, producevamo biancheria intima. Dopo che quell’attività ha chiuso, ho cominciato a lavorare a scuola: mi era stato detto che serviva che qualcuno sostituisse temporaneamente una persona alla mensa, così mi sono fatta avanti. Passato un mese, quella persona è rientrata, sono arrivate le ferie, dopo qualche settimana sono stata richiamata e da lì non me ne sono più andata. Una delle cose più belle di questo impiego è passare tanto tempo a contatto coi bambini, vederli tutti i giorni, parlarci, scherzarci, riderci, affezionarcisi. Lavorare in questo ambiente e con i miei colleghi è stato molto appagante e la conclusione non sarebbe potuta essere migliore. Nel giorno del mio commiato, alcuni bimbi mi hanno regalato dei disegni, altri scritto delle lettere, è stato tutto molto commovente. Non mi aspettavo assolutamente l’arrivo a scuola della sindaca Paola Rolfi e del vice sindaco Nicolò Gatti, inutile dire che è stata una bella sorpresa, molto gradita".

"Tantissime generazioni di piccoli dairaghesi hanno conosciuto il tuo sorriso"

E proprio la prima cittadina con le sue parole ha voluto dare un saluto ufficiale a Pia da parte dell’intera comunità:

"In questi 34 anni di infaticabile attività in mensa, tantissime generazioni di piccoli dairaghesi hanno conosciuto il tuo sorriso e apprezzato la tua umanità. Ora, cara Pia, è giunta l’ora di un nuovo inizio, un nuovo periodo della tua vita in cui potrai coltivare nuove passioni. Buon nuovo inizio e un sincero grazie".

Nella foto di copertina: Pia Olgiati (al centr0) tra il sindaco Paola Rolfi e il vicesindaco Nicolò Gatti